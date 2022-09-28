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Camdaki Kızın Hayat Hikayesi Cem Uzan ve Eski Eşi Sosyetik Güzel Alara Koçibey’e Ait Olduğu İddia Ediliyor

Camdaki Kızın Hayat Hikayesi Cem Uzan ve Eski Eşi Sosyetik Güzel Alara Koçibey’e Ait Olduğu İddia Ediliyor
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28 Eylül 2022 - 17:29

Kanal D’nin dizisi Camdaki Kız ikinci sezonu ile geçtiğimiz hafta seyircisi ile yeniden buluştu. Dizinin başlaması ile birlikte dedikodu kazanı da tekrar kaynamaya başladı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız’ın hikayesinin aslında Cem Uzan’ın karısı Alara Koçibey olduğu iddia edildi. En bomba söylenti ise Alara Koçibey’in terapi için Gülseren Budayıcıoğlu’na gitmesi oldu.

Cem Uzan ile olaylı bir evlilik yaşayan ve Cem Uzan’ın Paris’e kaçmasının ardından ciddi psikolojik sorunlar yaşayan Alara Koçibey’in hayatı, anne ve babası da merak edildi. Köklü bir ailenin kızı olan Alara Koçibey’in annesi Meryem Koçibey babası ile efsane rallici, 1993 yılında trafik kazası sonucu ölen Renç Koçibey’dir.

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Camdaki Kızın Hayat Hikayesi Cem Uzan ve Eski Eşi Sosyetik Güzel Alara Koçibey’e Ait Olduğu İddia Ediliyor
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