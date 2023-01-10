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İngiltere’de büyük hüsran…

İngiltere’de büyük hüsran…
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10 Ocak 2023 - 10:55

İngiltere’deki tarihi görevin akıbeti belli oldu. İngiltere topraklarından ilk kez yapılan yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısız oldu

İngiltere topraklarından ilk kez yapılan, yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısızlıkla sonlandı.

Ülkenin güney batısındaki Cornwall’daki deneme, Virgin Orbit’e ait Boeing 747 tipi uçağın, uyduları taşıyan roketi belli bir irtifaya çıkarması üzerinden planlanmıştı.

Buna uzay araştırmalarında ‘yatay fırlatma’ adı veriliyor. Önce roketin Atlantik okyanusu üzerinde uçaktan ayrıldığı ve başarı ile yörüngeye ilerlediği duyuruldu.

SEVİNÇ SADECE 28 DAKİKA SÜRDÜ

Ancak 28 dakika sonrasında şirket, roketin bir sorun yaşadığını açıkladı. Açıklamada roketin uyduları bırakamadığı kaydedildi.

9 uydunun kaybolduğu düşünülüyor. İngiltere Uzay Ajansı’nda fırlatma direktörü olan Matt Archer, sorunun roketin üst kısmında kaynaklandığını söyledi.

Archer, ikinci aşamada devreye girmesi gereken motorun teknik sorun yaşadığını ve roketin yörüngeye ulaşamadığını aktardı. BBC’ye konuşan Archer, başarısız fırlatmanın soruşturulacağını söyledi.

 

İngilterede büyük hüsran... Tarihi görev başarısız oldu: Uyduların tamamı kayboldu

 

Cornwall Newquay Havaalanındaki kalkışı izlemeye 2 binden fazla uzay meraklısı geldi. Virgin Orbit 2020 yılında fırlatma hizmetleri sunmak için kuruldu.

Başarısız olan ilk denemenin ardından devamında dört başarılı uçuş gerçekleştirmişti. Virgin Orbit yöneticisi Melissa Thorpe, başarısız fırlatma nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Thorpe, “Bunun için çok çalışmıştık. Bu yüzden çok üzüldük. Ama Uzay çalışmaları klişe olacak belki ama zor.” dedi.

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