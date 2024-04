YAZ MEVSİMİNDE NASIL GİYİNMELİYİZ

Yazın bizlere merhaba dediği şu günlerde, kombinlerinizi seçerken koyu ve iddialı renklerden kullanmamak çok yerinde verilecek bir karar olur.Siyah yerine beyaz, bej veya gri rengi daha sık tercih edebiliriz.. Açık tonlu renkler, koyu renkler kadar güneşi emmez, bu da onları sıcak günler için ideal kılar. Mesela, lacivert bir gömleği açık mavi veya pastel mavi bir gömlekle değiştirin. Siyah skinny jeanleri , siyah kalın jeanleri kışlıkların yanına koyun ve uzun bir süre kullanmayın bunu yerine açık renkte keten pantolonlar giyin.Öncelikle serin kalmak ve en az ısıyı çekmek için pamuk, keten gibi nefes alabilen açık renkli kumaşları giyinmelisiniz. Cildinizin nefes almasına izin vermek ve ter birikmesini önlemek için kısa kollu veya kolsuz olan daha bol giyim tarzlarını tercih etmelisiniz.

Dışarıda olacaksanız UPF dereceli bir kıyafet tercih etmelisiniz. Yürüyüş yaparken kendinizi serin ve korumalı tutmak için sporcu taytları UPF uzun kollu çabuk kuruyan tişörtlerle kombin yapabilirsiniz..UPF dereceli giysiler arayın. Bahçe işi yaparken, yürüyüşe çıkarken veya bir iş arkadaşınızla öğle yemeği yerken güneşten korunan giysiler size fayda sağlayabilir. UPF dereceli giysiler, sizi güneşin sıcak yaz ışınlarından koruyan ekstra bir güneş kremi tabakasıdır. Polyester, naylon veya akrilikten yapılmış giysilerden kaçının. Bu kumaşlar güzel görünebilir, ancak aslında ısıyı hapsedebilir ve daha fazla terlemenize neden olabilir. Ter lekelerini önlemek ve en rahatı yaşamak için bu gibi nefes almayan kumaşlardan uzak durun. Kalın malzemeler ısıyı içeride tutacak şekilde tasarlandığından suni ipek ve yün gibi kışlık kumaşlardan uzak durmak gerekiyor.

Dar, sizi kısıtlayan giysilerden uzak durun. Yazın giyilecek en iyi giysiler sizinle birlikte hareket eden giysilerdir. Hava sıcak ve nemliyken terli kıyafetlerin tene yapışması isteyeceğiniz son şeydir. Cildinizin nefes almasını sağlayan daha gevşek bir üst veya elbise seçin.

Gardırobunuza daha fazla spor ve egzersiz kıyafeti ilave edin. Şüpheye düştüğünüzde, spor giyim sizin ilk tercihiniz olsun. Sporcu sütyenleri, taytları, antrenman üstleri ve spor şortları sıcak yaz ayları için idealdir. Sadece rahat olmakla kalmazlar, aynı zamanda nefes alabilirler ve kolayca taşınırlar. Bu, dar giyim kuralına dahil giyeceklerden değildir. Spor kıyafetleri giymek için egzersiz yapmanıza gerek yok; sadece içinde rahat hissettiğinizi giyin.

Cildinizi korumak için gün boyunca güneş koruyucu kullanmanız gerekmektedir. Sıcak gününüz ne gerektirirse gerektirsin, güneş kremi sürmek her zaman en iyi çözüm olacaktır.Güneş kremi güneş yanığını, cilt kanserini ve erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olduğundan, bu, sıcak ve güneşli havalar için açık ara en önemli kurtarıcıdır. Özellikle terliyor veya yüzüyorsanız, güneş koruyucunuzu her 2 saatte bir yeniden uygulayın. En az 30 SPF’li bir güneş koruyucu seçin ve dışarıda çok zaman geçiriyorsanız her zaman SPF 50 faktör korumalı veya daha yüksek olanı seçin.

Kısaca yaza aylarında ince ve hafif giysiler tercih edilmeli,açık renk kıyafetler giyilmeli,kumaş seçimine çok dikkat etmeliyiz ve mutlaka hassas bölgelerimizi güneşten koruyacak şekilde giyinmeliyiz ve uzun süre güneşte kalınacaksa mutlaka güneş koruyucu kullanmalıyız.