HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Robotla Evlendi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Robotla Evlendi
14 views
29 Temmuz 2021 - 11:09
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Aleyna Tilki, yeni şarkısı Sır’ın tanıtım davetinde robotla evlendi. Gerçek bir düğüne aratmayacak şekilde hazırlanan Tilki, robotla nikah kıydı, pasta kesti ve dans etti. Ünlü isimler de çiftin sahte nikahında şahitlik yaptı.

Pop Müziği sevilen yıldızı Aleyna Tilki, dün akşam 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda satışa çıkacak sözü ve müziği kendisine ait “Sır” adını verdiği şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı. Günler önce Instagram hesabından “Evleniyorum” diyerek davetiyesini paylaşan Aleyna Tilki, yeni şarkısı için kır düğünü mizanseni hazırlattığı parti de klipte beraber rol aldığı robot ile evlendi.

GERÇEK DÜĞÜNÜ ARATMADI

Nikahta Aleyna Tilki’nin şahitliğini Ersay Üner, Robot ‘un şahitliğini ise Cemal Can Canseven’in yaptığı eğlenceli parti de davetliler DJ Doğuş Çabakçor’un şarkılarıyla eğlendi. Nikahta Aleyna Tilki’nin şahitliğini Ersay Üner, robotun şahitliğini ise Cemal Canseven yaptı. Bununla yetinmeyen Aleyna Tilki, gerçek bir düğün yapar gibi robotla dans edip pasta bile kesti.

HEYECANINI PAYLAŞTI

Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yepyeni bir Türkçe şarkı ile sevenleriyle buluşacak olmaktan ve prodüktör olarak dünyaca ünlü müzisyen Diplo ile çalışmaktan keyif aldığını söyledi. Şarkıcı, organizasyonu kendi Instagram hesabından canlı yayın ile sevenleriyle paylaştı.

İşte Aleyna Tilki’nin düğünü andıran partisinden kareler…

Yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı
Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için robotla evlendi! Yaptığı eğlence gerçek düğünü aratmadı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ben Doğal Güzelim Yapmacık DeğilimBen Doğal Güzelim Yapmacık Değilim
50’Lik Lolita50’Lik Lolita
Aşk Olmadan YaşayamamAşk Olmadan Yaşayamam
Tuğba Özay Felç Geçirdi!Tuğba Özay Felç Geçirdi!
Süleyman Soylu O İddialara Yanıt VerdiSüleyman Soylu O İddialara Yanıt Verdi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Shakira Hapis Yatacak !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ben Doğal Güzelim Yapmacık Değilim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
50’Lik Lolita
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk Olmadan Yaşayamam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuğba Özay Felç Geçirdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleyman Soylu O İddialara Yanıt Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ecem Güçlük Kimdir? Ecem Güçlük Olayı Nedir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elbisesi Açılan Kadına Hakaret Edince Sosyal Medyadan Tepki Yağdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Manavgat Alev Alev Yanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç Modacı’dan İlginç Tepki
SON DAKİKA HABERLERİ
Shakira Hapis Yatacak !Temmuz 29, 2021-2:50 pm
50’Lik LolitaTemmuz 29, 2021-2:23 pm
Aşk Olmadan YaşayamamTemmuz 29, 2021-2:10 pm
Tuğba Özay Felç Geçirdi!Temmuz 29, 2021-1:23 pm
Ecem Güçlük Kimdir? Ecem Güçlük Olayı Nedir?Temmuz 29, 2021-12:38 pm
Elbisesi Açılan Kadına Hakaret Edince Sosyal Medyadan Tepki Yağdı!Temmuz 29, 2021-11:57 am
Manavgat Alev Alev YanıyorTemmuz 29, 2021-11:42 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.