Robotla Evlendi

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Aleyna Tilki, yeni şarkısı Sır’ın tanıtım davetinde robotla evlendi. Gerçek bir düğüne aratmayacak şekilde hazırlanan Tilki, robotla nikah kıydı, pasta kesti ve dans etti. Ünlü isimler de çiftin sahte nikahında şahitlik yaptı.

Pop Müziği sevilen yıldızı Aleyna Tilki, dün akşam 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda satışa çıkacak sözü ve müziği kendisine ait “Sır” adını verdiği şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı. Günler önce Instagram hesabından “Evleniyorum” diyerek davetiyesini paylaşan Aleyna Tilki, yeni şarkısı için kır düğünü mizanseni hazırlattığı parti de klipte beraber rol aldığı robot ile evlendi.

GERÇEK DÜĞÜNÜ ARATMADI

Nikahta Aleyna Tilki’nin şahitliğini Ersay Üner, Robot ‘un şahitliğini ise Cemal Can Canseven’in yaptığı eğlenceli parti de davetliler DJ Doğuş Çabakçor’un şarkılarıyla eğlendi. Nikahta Aleyna Tilki’nin şahitliğini Ersay Üner, robotun şahitliğini ise Cemal Canseven yaptı. Bununla yetinmeyen Aleyna Tilki, gerçek bir düğün yapar gibi robotla dans edip pasta bile kesti.

HEYECANINI PAYLAŞTI

Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yepyeni bir Türkçe şarkı ile sevenleriyle buluşacak olmaktan ve prodüktör olarak dünyaca ünlü müzisyen Diplo ile çalışmaktan keyif aldığını söyledi. Şarkıcı, organizasyonu kendi Instagram hesabından canlı yayın ile sevenleriyle paylaştı.

İşte Aleyna Tilki’nin düğünü andıran partisinden kareler…