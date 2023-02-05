Son dakika: Gözler yarınki kritik Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Kabine’de ele alınacak başlıkları şöyle özetledi:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nce sıcak başıklar ele alınacak. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği uzun bir süredir Kabine’nin takibinde olan bir başlık ama geçtiğimiz günlerde İsveç ve diğer ülkelerde Kur’an-ı Kerim’e ve Türkiye’ye dönük bazı provokatif saldırı içerikli eylemler gerçekleşmişti. Bu eylemler Türkiye’de sert tepkilerle karşılanmıştı. Bu tepkilerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin kırmızı ışık yakan bir açıklama gelmişti. Erdoğan, Finlandiya’ya ilişkin olumlu mesajlar vermişti.

GEÇİCİ İŞÇİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK Mİ?



Kabine’de geçici işçileri ilgilendiren sıcak bir başlık yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yürüyor. Devlet Demiryolları Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları gibi kurumlarda çalışan geçici işçilerin sorununa formül olacak çözüm aranıyor. Bu işçileri 12 ay boyunca çalıştırabilecek şekilde olacak bir model üzerinde çalışılıyor. Bu modele dair detaylar, atılabilecek adımlar Kabine’nin gündemi olacak.

SEÇİM TAKVİMİ

Takvim nasıl işleyecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını nasıl verecek gibi sorular ve seçimin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için atılabilecek adımlar Kabine’nin gündemi olacak.