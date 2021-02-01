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Çok Güzel Hareketler’de Yaprak Dökümü Sürüyor!

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Çok Güzel Hareketler’de Yaprak Dökümü Sürüyor!
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27 Temmuz 2021 - 15:52
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Kanal D’de 3 sezondur ekrana gelen Çok Güzel Hareketler 2’de ayrılıklar devam ediyor.

Çok Güzel Hareketler’de yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı…
Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Programa son olarak Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir veda etti. Her iki isim de ayrılıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan, “Canım ekibim. Canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu. Her şey için öncelikle Yılmaz hocama sonra tüm arkadaşlarıma ekibe herkese çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Yeni sezonda kalbim sizinle” paylaşımını yaptı.

Instagram’dan paylaşım yapan Yiğit Taşdemir, “Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili…” ifadelerini kullandı.

8 OYUNCU DAHA ÖNCE AYRILMIŞTI

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2’de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay’dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi ve Eda Nur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.

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