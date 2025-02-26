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GAZETECİ AHMET SEVER’DEN ACI HABER GELDİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Gazeteci Ahmet Sever, 65 yaşında İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uzun yıllar Brüksel’den Türkiye’ye haberler geçiren ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Basın Başdanışmanlığı’nı yapan Ahmet Sever’in, bilinen bir rahatsızlığı yoktu. Oğlu ve yakınlarının kaygılanması üzerine, arkadaşları tarafından evine yapılan ziyaretin ardından durumu ortaya çıktı.

Ahmet Sever, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde yaklaşık 12 yıl boyunca Abdullah Gül’e medya ve iletişim alanında danışmanlık yapmıştı. Sever, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı görevinden istifa etmişti.

Sever’in anılarını ve tanıklıklarını kaleme aldığı kitapları “Abdullah Gül ile 12 Yıl” ve “İçimde Kalmasın – Tanıklığımdır” ile tanınıyordu.

KAYNAK: https://www.medyaradar.net/

GAZETECİ AHMET SEVER’DEN ACI HABER GELDİ!
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