İNAN KIRAÇ’A DEMANS TEŞHİSİ KONULDU

Koç Holding’in damadı, iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan İnan Kıraç, geçtiğimiz aylarda yaptığı evlilik sonrası hakkında açılan evliliğin iptali davası nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ve burada kendisine demans teşhisi konulmuştu. Şimdi ise İnan Kıraç’a hangi soruların yöneltildiği ve verdiği yanıtlar kamuoyuna yansıdı.

EVLİLİK SONRASI ÜVEY KIZINDAN DAVA GELDİ

88 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile resmi nikah kıydıktan sonra, üvey kızı İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürerek evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkeme heyeti, Kıraç’ın sağlık durumunun belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan resmi rapor talep etti.

DEMANS TEŞHİSİ RESMİLEŞTİ

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda, Kıraç’a “demans” teşhisi konulduğu bildirildi. Rapor, İnan Kıraç’ın bellek, muhakeme ve günlük yaşam becerilerinde bozulmalar yaşadığını ortaya koydu. Bu bulgular dava sürecinde kritik rol oynayacak.

İNAN KIRAÇ’A ADLİ TIP’TA HANGİ SORULAR SORULDU?

Adli Tıp Kurumu’ndaki değerlendirme sırasında İnan Kıraç’a yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar dikkat çekti:

Eşi Suna Kıraç’ın ölüm tarihi sorulduğunda “40 yıl önce” şeklinde yanlış bir cevap verdi.

Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembeden sonrasını getiremedi.

Saat çizimi ve rakam yerleştirme testinde başarısız oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıdı ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını bilemedi .

Altı şirketi olduğunu söylese de yalnızca üçünün adını sayabildi.

Eğitim durumu sorulduğunda, mezun olduğu Londra’daki City College of Business yerine “Fransa’da Galatatek Üniversitesi Hayvan Bakımı Bölümü” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Adli Tıp raporuna göre, İnan Kıraç’ın zihinsel kapasitesinde gerileme olduğu tespit edildi. Bu teşhis, evliliğin iptali davasında İpek Kıraç’ın lehine güçlü bir delil olarak değerlendirilecek. Mahkemenin, bu rapor doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr