Bilfen’deki fahiş ücret velileri ayaklandırdı! “Karne” protestosu…

Özel okul ücretleri dudak uçuklatıyor. Son olarak Bilfen Okulları’nın yaptığı fahiş zam, sosyal medyada konuşulan konuların başında geldi. Okulun istediği ücretin aylık ödeme tutarı bile küçük bir servet. Aileler sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları paylaşımda yarın (cuma) yapılacak karne törenine çocuklarını göndermeyeceklerini duyurdu.
Bilfen okullarının fahiş ücret uygulaması velileri ayaklandırdı! Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil bir öğrencinin okul ücreti 640 bin TL’yi buldu.
Bilfen İlkokulları’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için açıkladığı ücretler, aileler tarafından büyük tepki ile karşılandı. Eğitim sektöründe gözlemlenen bu fahiş fiyat artışı, velilerin endişelerini ve eğitimdeki maliyet yükünü arttırıyor. Türkiye’nin mevcut ekonomik şartları ışığında, yemek dahil ilkokul için talep edilen toplam 640 bin Türk Lirası gibi rakamlar, ailelerin ödeme güçlüğü çekmesine neden oluyor.
Okulun parası dolar bazında hesaplandığında ortaya çıkan rakam yok artık denilecek türden.
Geçen sene o günkü kur ile 13.500 USD, bugün ise 21.300 USD oldu. Dolar bazında yüzde 58 artış uygulanması fırsatçılık olarak görülmekte.
Bazı veliler sosyal medyada “Dünyanın hiçbir yerinde USD bazında böyle bir kazanç da yok” şeklinde tepki gösterirken, sosyal medyada “Özel Okul Velileri Platformu” üzerinden tepkilerini dile getiren veliler yarın (cuma) yapılacak karne törenine çocuklarını göndermeme kararı aldı.
İletişim profesörü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldız da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Öğretmenleri açlık sınırında: Veliden 600 bin istedi” başlığı altında, “Fırsat bu fırsat diyerek özel okullar kapatılsın, öğretmenleri devlet okullarına geçirilsin. Net tavrım budur.” ifadesine yer verdi.