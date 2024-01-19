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Bilfen’deki fahiş ücret velileri ayaklandırdı! “Karne” protestosu…

Bilfen’deki fahiş ücret velileri ayaklandırdı! “Karne” protestosu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ocak 2024 - 9:34

Özel okul ücretleri dudak uçuklatıyor. Son olarak Bilfen Okulları’nın yaptığı fahiş zam, sosyal medyada konuşulan konuların başında geldi. Okulun istediği ücretin aylık ödeme tutarı bile küçük bir servet. Aileler sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları paylaşımda yarın (cuma) yapılacak karne törenine çocuklarını göndermeyeceklerini duyurdu.

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