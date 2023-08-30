Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar ligi yolunda son engel olan Molde’yi Play-Off’taki iki maçta da mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Sarı-Kırmızılı ekip, Molde’yi elemesinin ardından Devler Ligi’nin yolunu tuttu.
Icardi açılışı yaptı
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, iç sahadaki Molde maçını da boş geçmedi. Yıldız oyuncu, mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve dakikalar 7’yi gösterdiğinde topu ağlara gönderdi ve Galatasaray’ı Molde karşısında 1-0 öne geçirdi.
Angelino rahatlattı
Icardi’nin açılış golünden sonra Molde, özellikle ikinci yarıya baskılı başladı ve beraberlik golünü de buldu. Maçın sonlarına doğru heyecanlı dakikalar yaşanırken Molde’nin bir golü de VAR kararının ardından iptal edildi. Ancak, 90+3’te sahneye Angelino çıktı ve durumu 2-1’e getirerek Sarı-Kırmızılı temsilcimizi rahatlatan golü attı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde!
Galatasaray böylece, Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda karşılaştığı Molde’yi iki maçta da mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nin yolunu tuttu. Cimbom’un yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de belli oldu.
Kura çekimi Monaco’da
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023/2024 sezonu başlıyor. Galatasaray’ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monaco’da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00’de başlayacak.
Galatasaray kaçıncı torbada?
Gruplarda mücadele edecek 32 takımın 29’u belli olurken Galatasaray’ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi’nde diğer torbalarda hangi takımların yer alacağı da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer torbalar ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri şu şekilde:
1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow
4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, Lens