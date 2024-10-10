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Galatasaray’ın eski isminden Sebastian Szymanski itirafı

Galatasaray’ın eski isminden Sebastian Szymanski itirafı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 10:23

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen efsane Polonyalı Roman Kosecki’den dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Roman Kosecki, Sebastian Szymanski ve Nicola Zalewski ile ilgili açıklamalar yaptı.

1990-92 arası Galatasaray’da oynayan Kosecki, “Halen faydalı bir oyuncu. Türkiye’de beklentiler her zaman yüksek olduğundan baskı oluşuyor. Mourinho ondan kolay kolay vazgeçmeyecek. Tek bir çaresi var güçlü bir konsantrasyon. Durumun normalleşeceğini düşünüyorum. Türkler Szymanski gibi oyuncuları sever. Fener ondan para kazanacaktır ya da daha fazla kullanacaktır. Yaşlılar varmış gibi bir izlenim var ama Türkiye’de harika oyuncular var.” dedi.

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“ZALEWSKI YANLIŞ YAPTI”

Sarı kırmızılı takımın transferini gerçekleştiremediği Zalewski için ise “Zalewski’nin G.Saray’a gitmemesi hayal kırıklığıydı. Yanlış yaptı. Türkiye’de ya çok severler ya da nefret ederler. Ben oynarken de öyleydi. Berabere kaldığımız maçtan sonra otobüsümüze taş attılar. Bu değişmeyecek…” diye konuştu.

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