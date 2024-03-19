Galatasaray’da milli aradan sonra 11 değişiyor!

Galatasaray, yeni sezon için kadro planlaması yapıyor. Bunun için sarı-kırmızılı ekip takıma yeni oyuncuları katmanın dışında birçok futbolcu ile sözleşme yenileyecek. Bu bağlamda harekete geçen Cimbom’da imzalar peş peşe gelecek. İşte detaylar…
Sakatlık problemleriyle boğuşan Galatasaray’da milli aranın gelişi mutluluk yarattı. Sarı-kırmızılılar 11 maçlık galibiyet serisi ve 2 puanlık avantajıyla araya girerken teknik heyet, sakat futbolcuların da bu sürede iyileşmesini bekliyor.
SAKATLAR İYİLEŞİYOR
Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak. Saha çalışmalarına başlayan Aurier de yine takımla antrenmanlarda yer alacak. Yine bu aranın sakatlıktan çıkan Abdülkerim Bardakcı ile haftalardır büyük fedakarlık yapan Icardi ve Kaan Ayhan gibi isimlere iyi gelmesi bekleniyor.
Galatasaray’da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Sezon başından bu yana çok bir maç takvimi geçiren oyuncular dinlenme imkanı bulacaklar. Sarı-kırmızılılarda cuma günü Antalya kampı başlayacak. Oyuncuların beraber vakit geçirmesi ve final dönemine tam konsantre girmesi planlanıyor.
MUSLERA İMZAYI ATIYOR
Milliyet’in haberine göre Galatasaray’da bu milli arada Muslera ile yeni kontrat yapılacak. Uruguaylı sonunda ikna oldu ve bir yılı opsiyonlu 2 yıllık senelik sözleşme imzalanacak. 37 yaşındaki eldiven 2.5 milyon euro almaya devam edecek.
Sarı-kırmızılılarda iç transfer görüşmelerinde ilk olarak Barış Alper ve Torreira ile anlaşma sağlanmıştı. Abdülkerim ve Kaan Ayhan ile de prensipte anlaşıldı. Önümüzdeki günlerde iş resmiyete dökülecek. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturulup yeni bir anlaşma yapılacak.
“O KADAR CÖMERTSİN Kİ”
Kasımpaşa maçındaki iki golüyle galibiyette önemli rol oynayan Mauro Icardi bu sezon yaşadığı sakatlıklara ve buna bağlı formsuzluklara rağmen şimdiden geçen sezonki performansını aştı.
Geçen sene 23 gol, 8 asiste imza atan 31 yaşındaki forvet, bu sene şimdiden 23 gol, 11 asistlik bir performans ortaya koydu.
Wanda Nara, eşi Mauro Icardi için güldüren bir paylaşım yaptı. Kasımpaşa maçında hem kendi kalesine hem de rakip filelere gol atan Galatasaraylı futbolcu için espri yapan Nara, “O kadar cömertsin ki, tüm kalelerde gol atıyorsun” ifadelerini kullandı. Wanda Nara mesajında, ayrıca kalp, aslan ve gülücük emojileri de koydu.