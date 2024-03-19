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Galatasaray’da milli aradan sonra 11 değişiyor!

Galatasaray’da milli aradan sonra 11 değişiyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mart 2024 - 10:45

Galatasaray, yeni sezon için kadro planlaması yapıyor. Bunun için sarı-kırmızılı ekip takıma yeni oyuncuları katmanın dışında birçok futbolcu ile sözleşme yenileyecek. Bu bağlamda harekete geçen Cimbom’da imzalar peş peşe gelecek. İşte detaylar…

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