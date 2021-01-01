Galatasaray’a Son Dakika Bomba Transfer !

GALATASARAY’I TAKİBE ALDI Galatasaray’ın transferi için Famalicao ile anlaşma sağladığı Gustavo Assuncao ise Twitter’dan Galatasaray’ı takibe aldı. Sarı Kırmızılı kulübün Türkçe ve İngilizce resmi hesaplarını takibe alan Assuncao ayrıca Galatasaray Dergisi hesabını da takibe aldı.