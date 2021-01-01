Galatasaray’a Son Dakika Bomba Transfer !

Sarı Kırmızılılar Brezilyalı genç futbolcunun transferini bitirdi. Genç futbolcu Galatasaray’ı Twitter’dan takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı. Gustavo Assuncao’nun saat 16.00’da İstanbul’a geleceği belirtildi.
Galatasaray transferin son gününde taraftarın merakla beklediği orta saha transferine noktayı koymak üzere! Sarı Kırmızılıların gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray’ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı. Assuncao’nun saat 16.00’da İstanbul’a geleceği aktarıldı.
BİRÇOK FUTBOLCUYLA TEMAS HALİNDE
Galatasaray’da transferin son günü oldukça hareketli geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasında yapılan görüşmede orta sahaya takviye yapılması konusunda fikir birliğine varılırken Sarı Kırmızılılar birçok oyuncuyu gündemine aldı.
GEDSON FERNANDES OLMADI
Galatasaray’ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edince Sarı Kırmızılı kulüp ısrarından vazgeçti. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Galatasaray’da Gedson Fernandes defteri kapanmış durumda.
DIAWARA VE MENDY İDDİASI
Gedson Fernandes’e alternatif arayışına giren Galatasaray’da gündeme Roma forması giyen Gineli orta saha Amadou Diawara gedi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray’ın Roma ile anlaşma sağladığı fakat Diawara’yı ikna edemediği iddia edildi. Ayrıca Fransız basını Galatasaray’ın Leicester City forması giyen Nampalys Mendy için kulübüyle anlaştığını öne sürdü.
TEKLİF KABUL EDİLDİ
Galatasaray’ın orta saha için düşündüğü ilk isim Portekiz temsilcisi Famalicao’da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assuncao. Galatasaray yönetimi Assuncao’nun transferi için kulübü Famalicao’ya resmi teklifini iletti. Famalicao, Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralam teklifini kabul etti.
GALATASARAY’DA FORMA GİYECEK
Famalicao kulübünün zorunlu satın alma opsiyonu istemesi üzerine görüşmeler uzasa da Sarı Kırmızılılar zorunlu opsiyon maddesini kaldırarak satın alma opsiyonuyla Brezilyalı genç futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
ASSUNCAO BİTTİ SIRADAKİ İSİM…
Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Gustavo Assuncao’nun dışında bir oyuncuyu daha kadrosuna katması beklenirken gündemdeki isim Leicester City’den Nampalys Mendy… Sarı Kırmızılılar, Assuncao transferiyle 14 yabancıya ulaştı. Babel veya Yedlin ikilisinden biriyle yollar ayrılırsa Nampalys Mendy de Galatasaray forması giyecek.
İSTANBUL’A GELİYOR
Galatasaray’ın transferi için Famalicao ile görüşme halinde olduğu Gustavo Assuncao’nun saat 16.00’da İstanbul’a geleceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar, Famalicao ile her konuda anlaşma sağladı.
GALATASARAY’I TAKİBE ALDI
Galatasaray’ın transferi için Famalicao ile anlaşma sağladığı Gustavo Assuncao ise Twitter’dan Galatasaray’ı takibe aldı. Sarı Kırmızılı kulübün Türkçe ve İngilizce resmi hesaplarını takibe alan Assuncao ayrıca Galatasaray Dergisi hesabını da takibe aldı.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Porto, Sao Paulo ve Atletico Madrid’in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2019’da bedelsiz olarak Atletico Madrid’den Famalicao’ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde kaptanlığa kadar yükseldi. Gustavo Assuncao’nun Transfermarkt’taki piyasa değeri ise 7 milyon Euro…