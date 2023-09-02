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Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!

Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Eylül 2023 - 21:21

Galatasaray’ın teknik heyetini taşıyan otobüs, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında otobüste sadece maddi hasar olduğu, herhangi bir yaralanma durumunun olmadığı öğrenildi.

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