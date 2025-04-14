JOSE MOURINHO’DAN SİVASSPOR YORUMU

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor’un ligde kalacağına inandığını söyledi.

“FENERBAHÇE GELECEK YIL DA BU STADYUMDA OLACAK”

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho, Sivasspor’un kümede kalacağına dair umutlu konuştu. Mourinho, “Fenerbahçe’nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor’un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.” dedi.

“ZOR BİR MAÇTI”

Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında kaleci Livakovic’in önemli kurtarışlar yaptığını belirten Mourinho, “İlk 20-30 dakikada Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında kontrolü elimize aldık. İkinci yarıda topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı daha erken açabilirdik. Zor bir maçtı.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KÖTÜ BİR VAR HAKEMİ VARDI”

Maçın hakem performansına da değinen Mourinho, “Sahada iyi bir hakem vardı ancak VAR hakemi çok kötüydü.” diyerek eleştiride bulundu.

EN-NESYRI VE TALISCA’YA ÖVGÜ

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuları hakkında da konuşan Mourinho, En-Nesyri’nin form grafiğinden memnun olduğunu dile getirerek, “Penaltısız 26 gol attı. Ramazan ayında biraz gücünü kaybetmişti ama toparlandı. Kalan 7 maçta ona ihtiyacımız olacak.” dedi.

Talisca için ise “Çok önemli bir oyuncu. Bugün de kalitesini gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“AVANTAJIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Şampiyonluk yarışında fikstür avantajı olduğu yönündeki soruya yanıt veren Mourinho, “Ben buraya Temmuz ayında geldim. Sezonun bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmak güzel bir başarı. Herhangi bir avantajımız olduğunu düşünmüyorum. Biz kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/