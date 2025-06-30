Fenerbahçe’de Başkanlık Yarışı Kızışıyor: Sadettin Saran Adaylığını Açıkladı

Fenerbahçe’de daha önce başkanlığa aday olacağı yönünde sinyaller veren iş insanı Sadettin Saran, beklenen açıklamayı yaptı. Saran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen duyurdu.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geldiğimiz noktada, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı, camiamızın beklentileriyle uyuşmayan bir noktaya gelmiştir. Bu durum, bizleri, kulübümüzü kendi değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir başarıya ulaştırmak için sorumluluk almaya sevk etmiştir.

Arkadaşlarımızla birlikte, kulübümüzü hak ettiği seviyelere taşımak amacıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına aday olma kararı almış bulunuyoruz. Bu doğrultuda, kulübümüzün yaklaşan Olağanüstü Genel Kurulunda aday olacağız.”