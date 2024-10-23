Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi… Galatasaray – Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu. Trendyol Süper Lig’de Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray – Beşiktaş derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
KARİYERİNDE ÜÇ KEZ DERDİ YÖNETTİ
Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray – Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 2 defa Galatasaray – Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.
Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma
20.00 Adana Demirspor – Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor – Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa – Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe – Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK – Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor – Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe – Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi
17.00 Başakşehir – Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray – Beşiktaş: Arda Kardeşler