Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi… Galatasaray – Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu. Trendyol Süper Lig’de Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray – Beşiktaş derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

KARİYERİNDE ÜÇ KEZ DERDİ YÖNETTİ

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray – Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 2 defa Galatasaray – Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor – Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor – Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa – Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe – Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK – Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor – Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe – Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir – Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray – Beşiktaş: Arda Kardeşler