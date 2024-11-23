SEYHAN SOYLU OĞUZHAN UĞUR DAYANIŞMASI. SÜRPRİZ OLABİLİR!

Bugün Digital dünyanın 1 numaralı adamı @oguzhanugur_ misafir ettik.

Oğuzhan UĞUR “Babala Tv“si dünyada digital izlenim platformlarında rekorları kırdıktan sonra geçtiğimiz yıl GAIN Tv ‘ye bomba bir transfer yapmıştı.

Türkiye’de 2025 yılında Medya, Eğlence sektöründe yerel pazar lideri, küresel olarak genişlemeyi hedefleyen GAIN TV gençliğin ve zekası farklı çalışanların Televizyonu olmaya devam ediyor.

Uğur GAIN ‘de hem BABALA TV’deki programları, hemde yeni içeriklerin yapımcılığına soyundu.

( Laf aramızda ! buradan siyasetçilere de sesleniyorum. ) Bu adam müthiş bir oy potansiyeli. )

GAİN sahibi Tv dünyasında bu sıralar ençok konuşulan Ekol TV’nin de sahibi olan RAMS Grup ..

* RAMS GRUP Yeni nesil içerik platformu GAİN’i de satın alarak medya sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

Yeni projeler içerik üreticileri ve kendine Tv kurmak isteyen herkese kapımız açık sloganıyla yetenekli insanlara ve yarının Türkiye’sinin gençlerini önce platformlarla sonra da uluslararası e-ticaret, borsa, kişisel veri tabanları, bulut yani sınırsız zeka üretim merkezini kuruyorlar.

Bu zeka inşaatının usta başı En son zannediyorum Ferhat Bilgin getirilmişti.

RAMS Yurt dışın inşaat alanında, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nde yapmış olduğu yatırımlar ve projelerle büyük sükse yaptılar.

RAMS Kurucusu ve Onursal Başkanı ( Babaları ) Ramazan Bülbül.

Ramazan bey kendi kanından kumandanlara teslim etmiş.

Şimdi ikinci nesil aile üyelerinden Doğan Bülbül Holdingin kaptanı.

Devran Bülbül ve RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül tarafından yarının dünyaya açılan kapısı digital Tv projeleri için bugün #oğuzhanuğur Türkiye’nin 2 iş kanalından biri @businesschannelturk ‘e ziyarete geldi.

Karşılıklı yapabileceğimiz işlerle ilgili sohbet ederken business channel Akademideki öğrenci kardeşlerimiz idol olarak gördükleri Oğuzhan abilerini görünce neredeyse 1 saat onunla tek tek fotoğraf çektirsinler diye sıraya girdiler.

Büyükelçilerle yapmış olduğum röportajlar bihayli meşakkatli emek isteyen “ Özel Röportajlar “ dır.

Tv kanallarından bir kaçından teklif geldi.

Ben kendimi yenilemeyi çağın ötesini severim.

Önceliğim paradan çok daha itibar, kariyerdir.

GAIN ‘de yükselen trend

Ön görüşme yaptık