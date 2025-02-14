GALATASARAY, AZ ALKMAAR DEPLASMANINDA DAĞILDI

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Hollanda ekibi, sahasında oynadığı maçta özellikle ikinci yarıda Galatasaray’a büyük üstünlük kurarak farklı bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu sonuçla rövanş öncesi büyük bir dezavantajla sahadan ayrıldı.

Galatasaray ilk yarıya umutlu başladı

Maça etkili başlayan Galatasaray, ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, pas trafiğini iyi yönlendirmesine rağmen AZ Alkmaar’ın ani hücumlarına karşı zorlandı.

Ev sahibi takım, 12. dakikada Sven Mijnans’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahadan hızlı bir çıkış yapan AZ Alkmaar, Galatasaray savunmasının dengesiz yakalanmasını fırsata çevirerek Mijnans’ın düzgün vuruşuyla öne geçti.

Galatasaray, 20. dakikada Roland Sallai’nin golüyle beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu’nun asistinde Sallai, ceza sahası içinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray’a moral kazandırsa da AZ Alkmaar’ın oyun üstünlüğü devam etti.

37. dakikada Troy Parrott, penaltıdan attığı golle AZ Alkmaar’ı 2-1 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı savunmada yapılan hata sonrası hakemin verdiği penaltıyı gole çeviren Parrott, takımını tekrar öne geçirdi.

İlk yarıda oyun dengeliydi

İlk yarıda Galatasaray zaman zaman etkili ataklar geliştirdi. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile pozisyon arayan sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar’ın savunmasını aşmakta zorlandı. Özellikle orta saha mücadelesinin ön planda olduğu ilk yarı, AZ Alkmaar’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

kaan ayhan’ın kırmızı kartı oyun planını bozdu

İkinci yarıya Galatasaray daha baskılı başlamak isterken, 51. dakikada Kaan Ayhan’ın gördüğü kırmızı kart tüm planları altüst etti. Rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartını gören Kaan Ayhan, takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra AZ Alkmaar, oyun kontrolünü tamamen eline aldı. Eksik kalan Galatasaray savunmasını zorlayan Hollanda ekibi, 57. dakikada Jordy Clasie’nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

10 kişi kalan Galatasaray, rakibinin baskısını kıramazken, 66. dakikada David Möller Wolfe skoru 4-1’e getirdi. Savunmada yapılan pas hatasını iyi değerlendiren AZ Alkmaar, farkı üçe çıkararak maçın fişini çekti.

Oyuna yapılan hamleler sonuç vermedi

Teknik direktör Okan Buruk, 70. dakikadan itibaren değişikliklere giderek oyunu dengelemeye çalıştı. Gabriel Sara ve Alvaro Morata’nın yerine Efe Akman ve Berat Luş oyuna dahil oldu. Ancak bu hamleler, AZ Alkmaar’ın oyun üstünlüğünü kırmaya yetmedi.

Galatasaray, kalan dakikalarda farkı azaltmak için çaba gösterse de AZ Alkmaar savunmasını aşamadı ve mücadele 4-1’lik mağlubiyetle sona erdi.

Rövanş öncesi galatasaray için işler zorlaştı

Bu sonuçla Galatasaray, 20 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük bir dezavantaj yaşadı. Tur atlayabilmek için en az üç farklı galibiyet alması gereken sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde tarihi bir geri dönüş yapmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’ın teknik ekibi, rövanş için savunma hatalarını gidermeyi ve hücum hattında daha üretken olmayı hedefliyor. Özellikle iç sahada taraftar desteğiyle farklı bir oyun sergileyebileceğini düşünen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’daki yoluna devam etmek için galibiyet dışında bir ihtimali düşünmüyor.

Okan buruk’un maç sonu açıklamaları

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, alınan mağlubiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“İlk yarıda oyuna ortak olsak da ikinci yarıda kırmızı kart tüm dengemizi bozdu. Rakip, eksik kaldığımız bölümleri iyi değerlendirdi. İstanbul’daki rövanşta elimizden gelenin en iyisini yaparak tur için savaşacağız.”

Taraftarlar büyük üzüntü yaşadı

Galatasaray taraftarları, farklı mağlubiyet sonrası sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Birçok taraftar, takımın oyun anlayışını eleştirirken, bazıları ise rövanş maçında destansı bir dönüş yapabileceklerine inandıklarını belirtti.

Öne çıkan bazı taraftar yorumları şu şekildeydi:

“Bu takım daha önce büyük geri dönüşlere imza attı, İstanbul’da her şey değişebilir!”

“Savunma hatalarımızı çözmezsek, rövanşta da zorlanırız.”

“Kırmızı kart olmasa farklı bir maç izleyebilirdik.”

Galatasaray’ın sıradaki maç programı

Sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi öncesinde Süper Lig’de pazartesi günü Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşma, Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’da moral kazanması açısından büyük önem taşıyor.

AZ Alkmaar ise hafta sonunda Hollanda Ligi’nde maç yapmadan geçirecek ve tamamen rövanşa odaklanacak.

Rövanşta tarihi bir gece yaşanabilir

Galatasaray, 20 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak rövanşta en az üç farklı galibiyet alarak tur atlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların iç sahada göstereceği performans, Avrupa’daki geleceğini belirleyecek. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada taraftarların takıma büyük destek vermesi bekleniyor.

Tüm gözler şimdi İstanbul’daki rövanş maçında olacak. Galatasaray, Hollanda’daki ağır mağlubiyetin izlerini silip Avrupa’da yoluna devam edebilecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com