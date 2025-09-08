  1. Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe’yi üzen sakatlık: Edson Alvarez sahalardan 1 ay uzak kalacak

Fenerbahçe’yi üzen sakatlık: Edson Alvarez sahalardan 1 ay uzak kalacak

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı ile Japonya arasında oynanan maçta sakatlanarak sahayı terk etti. Sağ arka üst baldırında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen Alvarez’in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Alvarez, Fenerbahçe’de yalnızca 1 maçta görev yapmıştı ve kariyerinde bugüne kadar sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Meksikalı orta sahayı West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Bu sakatlık, yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe için planları olumsuz etkileyebilir.

Fenerbahçe’yi üzen sakatlık: Edson Alvarez sahalardan 1 ay uzak kalacak
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp