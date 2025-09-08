Fenerbahçe’yi üzen sakatlık: Edson Alvarez sahalardan 1 ay uzak kalacak

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı ile Japonya arasında oynanan maçta sakatlanarak sahayı terk etti. Sağ arka üst baldırında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen Alvarez’in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Alvarez, Fenerbahçe’de yalnızca 1 maçta görev yapmıştı ve kariyerinde bugüne kadar sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Meksikalı orta sahayı West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Bu sakatlık, yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe için planları olumsuz etkileyebilir.