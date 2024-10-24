Lionel Messi, Inter Miami’nin MLS’teki playoff maçlarında göğüs kamerası takarak yenilikçi bir deneyim sunacak. MLS ve Inter Miami, Messi’nin tüm playoff maçlarında spot ışığı kamerasıyla sahaya çıkacağını duyurdu. Sosyal medyada “Messi Kamerası” olarak adlandırılan canlı yayın, MLS ve Inter Miami’nin TikTok kanallarında yayınlanacak.

Messi Kamerası playoff maçlarını yayına alacak

Kullanıcılar; Messi’nin koşarken, pas atarken, şut çekerken ve gol sevinci yaşarken neler gördüğünü takip edebilecek. Bu yayın, futbol deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyor. Daha önce hiçbir futbol maçı, tamamen bir oyuncunun gözünden canlı yayınlanmamıştı.

MLS, Messi Kamerası’nın hem TikTok’ta hem de diğer platformlarda büyük ilgi çekeceğini dile getirdi. Arjantinli yıldızı kamera ile öne çıkarmak, playoff maçlarına da büyük bir izleyici kitlesi çekecek gibi duruyor.

Messi Kamerası yayınları, Inter Miami’nin her playoff maçı için başlama vuruşundan beş dakika önce başlayacak. Taraftarlar, Messi’nin ısınma hareketlerini, takım arkadaşlarıyla etkileşimini ve rakiplerini analiz edişini, ilk düdükten son düdüğe kadar izleyebilecek.

37 yaşındaki Messi, hala dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alıyor. 2023’te Paris Saint-Germain’den Inter Miami’ye transfer olan yıldız oyuncu, takımının Lig Kupası şampiyonluğuna ve MLS Supporters Shield’ı kazanmasına büyük katkı sağladı. Şimdi ise Inter Miami’nin ligdeki üçüncü sezonunda ilk MLS Kupası’nı kazanmasında rol alıyor.

Inter Miami’nin playoff macerası bu Cuma günü henüz belli olmayan bir rakibiyle oynanacak maçıyla başlayacak.