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Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi…

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi…
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01 Temmuz 2022 - 14:18

ABD merkezli dünya çapında prestije sahip Forbes ekonomi dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye’nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye’nin en zenginleri sıralaması…

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 1

ABD merkezli dünya çapında prestije sahip Forbes ekonomi dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye’nin en zengin isimleri de belli oldu.

İşte Forbes 2022 Türkiye’nin en zenginleri sıralaması…

179

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 2

24- ŞEFİK YILMAZ DİZDAR

Serveti: 1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2578

279

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 3

23- MURAT VARGI

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

379

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 4

22- MEHMET SİNAN TARA

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

479

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 5

21- AYDIN DOĞAN

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

579

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 6

20- TURGAY CİNER

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

679

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 7

19- İPEK KIRAÇ

Serveti: 1.2 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2324

779

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 8

18- DENİZ ŞAHENK

Serveti: 1.3 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2190

879

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 9

17- MEHMET ALİ AYDINLAR

Serveti: 1.3 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2190

979

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 10

16- MUSTAFA KÜÇÜK

Serveti: 1.4 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2076

1079

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 11

15- MUSTAFA RAHMİ KOÇ

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

1179

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 12

14- ALİ ERDEMOĞLU

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

1279

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 13

13- FARUK ECZACIBAŞI

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

1379

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 14

12- BÜLENT ECZACIBAŞI

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

1479

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 15

11- AHMET ÇALIK

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

1579

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 16

10- HAMDİ AKIN

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

1679

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 17

SEMAHAT SEVİM ARSEL

Serveti: 1.6 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1818

1779

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 18

8- İBRAHİM ERDEMOĞLU

Serveti: 1.8 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1645

1879

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 19

7- NİHAT ÖZDEMİR

Serveti: 1.9 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1579

1979

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 20

6- SEZAİ BACAKSIZ

Serveti: 1.9 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1579

2079

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 21

5- FİLİZ ŞAHENK

Serveti: 2.2 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1397

2179

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 22

4- ERMAN ILICAK

Serveti: 2.3 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1341

2279

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 23

3- HAMDİ ULUKAYA

Serveti: 2.4 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1292

2379

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 24

2- FERİT ŞAHENK

Serveti: 2.4 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1292

2479

Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi… - Sayfa 25

1- MURAT ÜLKER

Serveti: 4.7 milyar dolar

Forbes sıralaması: 601

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