Forbes 2022 listesini açıkladı! İşte Türkiye’nin en zengin 24 ismi…

ABD merkezli dünya çapında prestije sahip Forbes ekonomi dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye’nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye’nin en zenginleri sıralaması…