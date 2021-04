Netflix’ten Oscar Detayı

En İyi Film adayları arasındaki Baba (The Father), Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland ve Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman), ABD’de hasılat listesinde gerilerde kalırken birçok Oscar adayı film gösterildikleri streaming platformlarında çok büyük ilgi görmedi.

Independent Türkçe’nin haberine göre en fazla Oscar adayı filme sahip streaming platformu Netflix’te Oscar etkisi en çok izlenenler listesine yansımadı.

En İyi Film adayları Mank, Şikago Yedilisi’nin Yargılanması (The Trial of the Chicago 7) ve geçen yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman’la Viola Davis’in En İyi Oyuncu kategorilerinde yer aldığı Ma Rainey: Blues’un Annesi (Ma Rainey’s Black Bottom) platformun en çok izlenen filmleri listesinde yer almıyor. Netflix’te bu üç yapım dışında farklı kategorilerde Oscar’a aday olan 11 film daha var ve hiçbiri platformun en çok izlenenleri değil.

Geçen yıl 24 Oscar adaylığı bulunan Netflix, bu yılki ödüllerde 35 adaylıkla kendi rekorunu kırdı. David Fincher’ın filmi Mank 10, Aaron Sorkin’in yönettiği Şikago Yedilisi’nin Yargılanması ise 7 kategoride Oscar’a aday.

Ödüller bu yıl 25 Nisan’da sahiplerini bulacak.