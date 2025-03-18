FLASH TV’YE ŞOK OPERASYON: ERKAN KORK VE 20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Flash TV’nin sahibi Erkan Kork ve diğer 20 şüpheli, gözaltına alındı. 59 kişiye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda tutuklamalar gerçekleşti ve şüpheliler cezaevine gönderildi.

FLASH TV SAHİBİ ORGANİZE SUÇLARLA SUÇLANIYOR

Erkan Kork, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis düzenlenmesi” suçlarıyla suçlanıyor. Yapılan araştırmalara göre, Kork’un 2014 yılında kurduğu “TroyinBilişim” şirketi üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü iddia ediliyor. Kork’un, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için “Payfix” adlı ödeme kuruluşunu kurduğu belirtiliyor.

PAYFIX ÜZERİNDEN BAHİS OPERASYONLARI

İddialara göre, Payfix üzerinden yasa dışı bahis baronları için çeşitli finansal hizmetler sağlanmış ve sahte hesaplarla bahis gelirleri aklanmıştır. MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, Payfix üzerinden yapılan 80 bin 11 farklı para transferi tespit edilmiş ve 211 bin 109 hesaptan 855’i yasa dışı bahis kapsamında riskli olarak değerlendirilmiştir.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE HİZMET VERİLDİ

Payfix’in, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sağladığı, bu sitelere yönelik ödeme sistemleri üzerinden işlemlerin gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Operasyonun detaylarına göre, şüpheliler bu illegal hizmetleri büyük bir sistematik olarak yürütmüş.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun ardından, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve bankalarda bulunan kişisel hesaplar ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca, Payfix, Pozitifbank ve Flash TV’ye ait mal varlıklarına da el konuldu. El konan mal varlıklarının toplam değeri 6 milyar 900 milyon TL olarak açıklandı.

Kaynak:En Son Haber

Kaynak:Haber Merkezi