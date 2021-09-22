Simeone, Fenerbahçeli Yıldıza Kancayı Taktı !

İspanyol ekibi Atletico Madrid’in geçtiğimiz sezondan bu yana takibe aldığı Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu için resmi teklife hazırlanıyor.
SIMEONE, F.BAHÇELİ YILDIZI İSTEDİ!
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Yıldız futbolcunun bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar…
YENİDEN SERİ PEŞİNDE
Fenerbahçe hem lig hem Avrupa’ya iyi bir başlangıç yaptı ama Medipol Başakşehir maçı moralleri bozdu. Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor maçlarından 3 puan çıkararak yoluna devam etmek istiyor.
YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ
Yaz transfer döneminde birçok önemli genç yıldızı kadrosuna katan ve takım yaş ortalamasını düşüren Fenerbahçe’de birçok oyuncu performansıyla parlamaya devam ediyor.
ATLETICO MADRID DEVREDE
Fenerbahçe’de birkaç oyuncunun Avrupa’nın gözde takımlarından teklif aldıkları iddia edilirken Atletico Madrid’in de Sarı Lacivertlilerin genç yıldızı için resmi teklife hazırlandığı ifade edildi.
ATTILA SZALAI İDDİASI
Fotomaç’ta yer alan habere göre Atletico Madrid, Attila Szalai için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe’de kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren Attila Szalai, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Hem sarı-lacivertlilerde hem de Macaristan Milli Takımı’ndaki performansıyla adından söz ettiren 1.92’lik stoperin Atletico Madrid’in de radarında olduğu iddia edilmişti.
20 MİLYON EURO GELİR HEDEFLENİYOR
Szalai’nin EURO 2020’deki maçlarını da izleten İspanyol devinin ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı ileri sürüldü. Bu arada sarı- lacivertliler, 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun satışından 20 milyon euro’luk bir gelir bekliyor.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR
Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezlerinden biri olan Attila Szalai, bu sezon hiçbir maçı kaçırmadı. Macar stoper, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarının da tamamında forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu, 6 hazırlık, 3 UEFA Avrupa Ligi, 5 de Süper Lig karşılaşması olmak üzere 14 karşılaşmada da görev yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, performansıyla da öne çıkanlar arasında yer aldı.
BABASI ‘DAHA ERKEN’ DEMİŞTİ
Attila Szalai ile aynı adı taşıyan babası, geçtiğimiz günlerde oğlu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Oğlumun birkaç sene daha Fenerbahçe’de devam etmesini gerektiğini düşünüyorum. Henüz gitmesi için erken. Fenerbahçe, şu ana kadar onun gelişimine çok büyük bir katkı yaptı. Biraz daha geliştikten sonra gitmesi daha faydalı olacaktır.