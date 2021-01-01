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Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu
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24 Kasım 2021 - 15:30

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu

Yakın zaman önce Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, kural bozarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 1

Seda Sayan’ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen oğlu Oğulcan Engin, temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 2

Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 3

İLK PAYLAŞIM GELDİ

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 4

Rol aldığı projelerdeki başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 5

Fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan güzel oyuncu, Oğulcan Engin’i etiketleyerek sadece kalp emojisi koydu.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 6

Keyifli ve mutlu oldukları gözlenen Engin ise sevgilisiyle herhangi bir fotoğrafını yayınlamadı.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 7

İşte çiftin romantik pozu…

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 8
Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 9

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Çift, iki gün önce Bebek’te el ele objektiflere takılmıştı.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 10

Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikiliden Miray Daner, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusunu, “Güzel…” şeklinde cevaplarken, Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 11

Miray Daner, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 12
Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 13
Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 14

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 15

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 20

Miray Daner yeni sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozunu paylaşarak kural bozdu - Sayfa 31

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