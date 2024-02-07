DEM Parti’den CHP’ye ‘İstanbul adayı’ eleştirisi! ‘Kendi başarısızlıklarını…’

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin aday belirleme süreçleri hala devam ediyor. DEM Parti’nin İstanbul’da aday gösterme kararı ve Başak Demirtaş’ın adının öne çıkmasıyla birlikte CHP’ye yakın isimlerden gelen “Demirtaş AKP’nin adayı” eleştirilerine Grup Başkanvekili Sezai Temelli, “Bizim üzerimizden kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışmaları kabul edilemez” şeklinde yanıt verdi.
HDP, 2019 seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nu doğrudan desteklememiş ancak aday çıkarmayarak dolaylı yoldan destek vermişti. DEM Parti, önümüzdeki seçimde İstanbul’da aday çıkaracağını duyurdu. Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adı da öne çıkanlar arasında.
Bu gelişmenin ardından CHP’ye yakın bazı isimler, “Başak Demirtaş’ın AK Parti’nin adayı olduğu, Murat Kurum’a seçimi kazandıracakları, Selahattin Demirtaş’ın da cezaevinden çıkacağı, Başak Demirtaş’ın kayyum atanmaması karşılığında aday olduğu” gibi eleştirilerde bulundu.
10Haber’den Caner Polat’ın haberine göre DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli iddialar için bu ifadeleri kullandı:
“Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da aday çıkaracağımızı açıkladık. 9 Şubat’a kadar aday çalışmaları sürecek, İstanbul başta olmak üzere aday çıkarabildiğimiz (eğer bir güç birliği, kent uzlaşısı yoksa) yerlerde de adaylarımızı açıklayacağız. Başak Demirtaş ile ilgili gelen soruya da “aday havuzumuzda” dedik.”
AK PARTİ’NİN ADAYI DEMEK SOSYAL MEDYA KİRLİLİĞİNİN KLASİK HALİ
“O günden beri sosyal medyada çok kirli bir dille, adeta nefret söylemiyle aday çıkarmakla ilgili ve başka konularda suçlamalar var. “AKP’nin adayı” demek, pazarlık yapıldığını öne sürmek sosyal medya kirliliğinin klasik hali. Bu ithamlar ne siyasi nezakete sığar, ne de güç birliği görüşmelerinin içinde yeri olabilir. Güç birliği olsa olurdu. Olmuyorsa CHP’nin kendisine bakması gerekiyor.
Biz kendi siyasi kararımızla yol alıyoruz. Murat Kurum da, Ekrem İmamoğlu da seçimi kaybederse kendi stratejisi nedeniyle kaybeder. AKP’si, CHP’si kendi başarısızlıkları ya da yaratamamış oldukları ittifak politikaları sebebiyle sürüklendikleri yer için partimizi sorumlu görmeleri, partimiz üstünden kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışmaları kabul edilebilir değil.”
“KENT UZLAŞISINI DİKKATE ALIYORUZ”
Mayıs seçimlerinin ardından yerel seçimlerde “kent uzlaşısı” ile hareket etmeye karar verdiklerini belirten Temelli “Her kentin yerel özelliklerini dikkate alacağız. Kürt illerinde adaylarımızı halk oylamalarıyla belirledik. Batıda kent uzlaşısıyla yol aldığımız ilçeler, iller var. Bu kent uzlaşısının içinde birçok parti var. Güç birliği olan yerler var. İstanbul’da bu şu ana kadar olmadı” dedi.
İNSANLARI HEDEF ALAN KİRLİ DİLİ KABUL ETMİYORUZ
Ortak aday görüşmelerinin hala devam ettiğini söyleyen Temelli, “CHP adayları üstünde netleşmiş bir yer yok ama kentin dinamikleriyle ortak aday çıkarma eğilimi olan yerlerde çalışma sürüyor. Bu ayın dokuzuna kadar onları da netleştirmeye çalışıyoruz. Belli yerlerde ortak aday çıkabilir. Bu ortak adaylarla seçime gidilebilir. Her yerde adayımızla gideceğimizi ama kent uzlaşısını da dikkate alacağımızı defalarca belirtmemize rağmen maalesef yine pazarlık aklına sıkışan belli şeyler yaşanıyor. İthamların bir kaynağı da bu tabii. Aslı astarı olmayan ithamlar. Her şeyden önce insanları hedef alan, kirli bir dille saldıran tavrı kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.