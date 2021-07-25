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Filenin Sultanları, Olimpiyat Şampiyonu Çin’i Sahadan Sildi

Filenin Sultanları, Olimpiyat Şampiyonu Çin’i Sahadan Sildi
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25 Temmuz 2021 - 12:22
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında 3-0’lık galibiyeti elde etti.

Filenin Sultanları, Olimpiyat Şampiyonu Çin'i Sahadan Sildi

Millilerimiz, B Grubu’ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı.

Filenin Sultanları İlk seti 25-21 kazandı, ikinci seti ise 25-14 ve üçüncü seti 25-14 kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. TRT SPOR’dan naklen yayınlan maçta Çin’i 3-o mağlup etti.

Filenin Sultanları, setleri, 25-21, 25-14 ve 25-14 kazandı.

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları’nın B Grubu’nda kalan maçları:

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27 Temmuz 2021

TSİ 10.25 Türkiye-İtalya

29 Temmuz 2021
TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz 2021
TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos 2021
TSİ 08.20 Türkiye-Rusya

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