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Bakan Koca’dan Dikkat Çeken Açıklama

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Bakan Koca’dan Dikkat Çeken Açıklama
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25 Temmuz 2021 - 12:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşılama oranını paylaşarak açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz hiç Koronavirüs aşısı olmadığını, 17 milyon kişinin de 2. dozu olmadığını belirterek, “Süreci hızla tamamlamalıyız, şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir” dedi.

Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Koca, aşı sürecinin hızla tamamlanması gerektiğine ve tedbirlerin esnetilmesine dikkat çekti.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca,”Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım” ifadelerini kullandı.

Koca, “Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!” dedi.

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