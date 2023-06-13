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Yıllar sonra gelen ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Asla unutmayacağım bir an…’

Yıllar sonra gelen ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Asla unutmayacağım bir an…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Haziran 2023 - 12:09
Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görev süresi boyunca unutamadığı olayları açıkladı. Dendias, unutmayacağı bir olayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’la köprüleri attığı an olduğunu söyledi.

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