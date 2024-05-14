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Feyza Civelek’in gözaltı gecesi… Polisi torbacı sanıp ‘malzemeleri’ istedi

Feyza Civelek’in gözaltı gecesi… Polisi torbacı sanıp ‘malzemeleri’ istedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2024 - 15:43

Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Nilay’ karakterine hayat veren Feyza Civelek’in uyuşturucu siparişi verip, polise yakalandığı ortaya çıktı. Civelek’in torbacı olduğu şüphelenilen iki kişinin üst araması yapılırken polise ‘Malları getirdin mi’ dediği öğrenildi…

Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Nilay’ karakterini canlandıran 29 yaşındaki Feyza Civelek’in adının ilginç bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre geçen Ekim ayında gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Ulus Mahallesi’nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 2

Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkeğin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler yaptıkları anonsla motoru durdurdu ve 2 şüpheliye GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.’nin sorgulamaları temiz çıktı.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 3

1.1 GRAMI TAŞ 0.4 GRAMI TOZ KOKAİN

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A.’nın üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer şüpheli Selçuk Ç. ise tam üst araması yapılacağı esnada sağ cebinden peçeteye sarılı vaziyette 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı toz halindeki kokaini polislere teslim etti.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 4

TORBACIYA BÖYLE SESLENDİ: “GETİRDİN Mİ MALZEMELERİ”

Tam bu esnada Selçuk Ç.’nin telefonunun sürekli çaldığı görüldü. Aynı anda bir de genç bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının, Selçuk Ç.’ye “Getirdin mi malzemeleri” demesi üzerine polisler kısa süreli bir şok geçirdi. Yapılan incelemelerde genç kadının Kızılcık Şerbeti isimli dizide rol alan Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı. 3 isim de polis karakoluna götürüldü.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 5

DEKONTU POLİSLERLE PAYLAŞTI

Olay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç’nin hesabına kokain getirmesi için 6 bin TL  gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 6

BİRAZ DA ALKOLLÜYDÜM

Civelek, polis karakolunda ‘bilgi veren’ sıfatıyla “Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, ‘Uyuşturucu maddeyi verin’ dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 7

Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm” şeklinde ifade verdi.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 8

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Karakola götürülen 3 isimden Selçuk Ç. ifadesinde, uyuşturucu maddeleri Kağıthane’den tanımadığı bir şahıstan 4 bin TL’ye aldığını ve 6 bin TL’ye de satmak için Feyza Civelek’e getirdiğini belirtti.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 9

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A. ise ‘tanık’ sıfatıyla verdiği ifadede, uyuşturucu alışverişinden haberdar olmadığını, sadece arkadaşının ‘Beni Beşiktaş’a bırakır mısın’ demesi üzerine yardımcı olduğunu öne sürdü. Şüpheli Selçuk Ç.’den çıkan 6 bin TL, cep telefonu ve sim kartına incelenmesi için el konuldu. Şahıs, adliyeye sevk edildi.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 10

TORBACIYA DAVA

Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheli şahsa aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle dava açıldı.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 11

CİVELEK’E TAKİPSİZLİK

Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek’in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 12

6 YIL ÖNCE DE POLİSİN ELİNİ ISIRMIŞTI

Civelek, 2018 yılında da Ortaköy’de alkol kontrolü için durdurulduğu sırada polisin elini ısırdığı için gözaltına alınmıştı. Civelek’in polis memurlarına yumruk ve tekme atarak saldırdığı, bir polisin elini ısırıp, hakaret ettiği ve bir polisin de telefonunu kırdığı iddia edilmişti.

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Feyza Civelek'in gözaltı gecesi... Polisi torbacı sanıp 'malzemeleri' istedi - Sayfa 13

Civelek bu iddialarla ilgili 4 yıl önce 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Mahkeme, Civelek’i, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘görevini yaptırmamak için direnme’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

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