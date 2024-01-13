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Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ocak 2024 - 16:24
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazı vaktinde tüm camilerimizde terörle mücadelede şehit olan Mehmetçiklerimiz ve diğer şehitlerimiz için hatim duası okunacağını duyurdu.

Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şehitlerimiz için dua edeceğimizi ve sabah namazında birlikte olacağımızı söyledi.

Erbaş, “14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Cami’nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb’imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin.” ifadelerini kullandı.erbay.jpg

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