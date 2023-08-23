FETÖ’nün kaçış güzergahlarına dair çarpıcı iddia! ‘Parola: ADIM A TANA KADAR A TİN A’

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, yurt dışına kaçan terör örgütünün güzergahlarından biri de Yunanistan…
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Samimi Haber yazarı Ali Fuat Duatepe, “FETÖ’de her isteyen kişi yurt dışına kaçamıyor. Öncelikle deşifre olmuş olması gerekiyor” diyerek çarpıcı detaylar paylaştı.
“Örgüt içinde yeniden görev almak istemek bir başka kriter. Kaçırmanın bir diğer amacı çözülmeleri önlemek. Öncelik cezaları onanma aşamasına gelenler ile haklarında arama kaydı çıkanlarda. Bu durumdakiler örgüt tarafından önce hücre evlerine (gaybubet) yerleştiriliyor. Yurt dışına çıkma isteği olan örgüt üyelerinin isimleri il merkezi ve ilçelerdeki görevliler tarafından örgüt yönetimine iletiliyor, örgütün uygun gördüklerinin (referans verdiği) yurt dışına illegal çıkışları örgüt tarafından organize ediliyor” ifadelerini kullanan Ali Fuat Duatepe, devamında şu detayları aktardı:
“İllegal geçişler için iki ana rota var: Edirne ve Kaş. Ama sınır ötesine geçince buluşma noktası ortak: Selanik ve Atina Kaş’tan Meis adasına gündelik geçen tur tekneleri kullanılıyor. Örgüt üyeleri yat turu yapan bir kişiyle bağlantılı. Kaçakçı ve örgüt üyeleri telefonla görüşmüyor. Tüm görüşmeler birebir gerçekleşiyor ve talimat, bilgi alınıyor.
Kaçırılacak kişi ve ya kişiler Kaş-Meis adası güzergâhında günübirlik tur düzenleyen yatlara bindiriliyor. Meis adası yakınlarında tekne koylara yanaştığı esnada kaçacak olan kişi bot ile farklı bir tur teknesine/yatına transfer ediliyor, bu yatta akşama kadar turistlerle birlikte gezdirilip akşam Meis adasına bırakılıyor.
Firari hemen kalacağı ve örgütün ayarladığı otele gidiyor. Sonrasında ise Atina macerası başlıyor. Yunanistan’Wa geçtikten sonra firarilere sahte AB üyesi ülke kimliği veriliyor. Çünkü olası polis kontrolünde kimlik ibraz edilemediğinde uygulama başka ülkelere geçişi zorlaştırıyor. AB uygulaması olan DUBLİN SİSTEMİ karşılarına çıkıyor. İltica edecek kişinin daha önceden herhangi bir AB ülkesinde alınmış parmak izi sistemde yoksa ilk parmak izi alınan ülke Yunanistan olduğundan 6 ay boyunca bu ülkeden farklı bir ülkeye iltica talebinde bulunulamıyor. Sahte bile olsa AB üyesi bir ülkenin kimliğinin bulundurulması halinde parmak izi alınmıyor. Sadece kimliği alınan firari evine/kaldığı yere gönderiliyor. Örgütün Yunanistan da bulunan elamanları ile irtibata geçen firarinin belirlenen AB ülkesine geçişi örgüt tarafından sağlanıyor. Aranma kaydı olmayanlar ise turistik amaçlı olarak vize alarak Yunanistan vb ülkelere geçmesi sonrasında iltica talebinde bulunması yöntemi izleniyor.”