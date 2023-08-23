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Tüketici güven endeksinde sert düşüş! Seçimlerin ardından…

Tüketici güven endeksinde sert düşüş! Seçimlerin ardından…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ağustos 2023 - 12:04

Tüketici güven endeksindeki sert düşüş ağustos ayında da devam etti. Endeks, seçimlerin ardından 23,1 puan gerileyerek 68’e kadar düştü.

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