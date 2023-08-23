Tüketici güven endeksinde sert düşüş! Seçimlerin ardından…

Tüketici güven endeksindeki sert düşüş ağustos ayında da devam etti. Endeks, seçimlerin ardından 23,1 puan gerileyerek 68’e kadar düştü.
TÜİK, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre seçimlerin yapıldığı mayıs ayında 91,1’e kadar yükselen tüketici güveni, ağustosta 68 olarak gerçekleşti. Endeks, haziranda 85,1’e, temmuzda 80,1’e gerilemişti.
Tüketici güvenindeki düşüş, yalnızca ağustos ayında yüzde 15,1 oldu.
Tüketici güveni, mart ayı hariç 2023’ün ilk 5 ayında sürekli yükselerek 75,6’dan 91,1’e ulaşmıştı.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?
Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.