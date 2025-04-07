FERİDE HİLAL AKIN DOLANDIRICI MAĞDURU!

Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Dolandırıcıların ağına düşen başarılı sanatçının kişisel bilgileri, hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek yasa dışı işlemlerde kullanıldı. Akın adına çeşitli sahte hesaplar oluşturulurken, avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

NUMARASI YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE KULLANILDI

Feride Hilal Akın’ın cep telefonu numarasının yasa dışı yollarla ele geçirildiği ve bu numaranın bazı kaçak bahis sitelerinde kullanılarak sahte hesaplar oluşturulduğu ortaya çıktı. Sanatçının bilgisi ve rızası dışında gerçekleşen bu işlemlerin, sadece bahisle sınırlı kalmadığı da dikkat çekti.

SAHTE DOKTOR RANDEVULARI ALINDI

Dolandırıcılar, sadece bahis siteleriyle yetinmedi. Aynı cep telefonu numarası kullanılarak çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarından Feride Hilal Akın adına sahte doktor randevuları da oluşturuldu. Bu durum, olayın sadece dijital değil aynı zamanda fiziksel güvenlik riski de oluşturabileceğini gözler önüne serdi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklamada, olayın ciddiyetine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilimiz Feride Hilal Akın’ın kişisel bilgileri hukuka aykırı biçimde ele geçirilmiş, bilgisi ve onayı dışında çeşitli dijital platformlarda sahte işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilgili kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, hukuki süreç başlatılmıştır.”

ÜNLÜ İSİMLERİN HEDEFTE OLDUĞU BİR DÖNEM

Son dönemde yasa dışı bahis siteleri ve dijital dolandırıcılık olaylarının birçok ünlü ismi hedef aldığı biliniyor. Geçmiş aylarda oyuncu ve senarist Giray Altınok’un görüntüleri montajlanarak bir bahis sitesinde kullanılmıştı. Şimdi ise Feride Hilal Akın benzer bir dolandırıcılık ağına dahil edildi.

KAMUOYUNDAN DESTEK MESAJLARI

Yaşanan olayın ardından Feride Hilal Akın’a hayranlarından ve sanat camiasından destek mesajları yağdı. Sosyal medyada sanatçının mağduriyetine dikkat çeken paylaşımlar yapılırken, benzer mağduriyetlerin önlenmesi için dijital güvenliğin artırılması gerektiği vurgulandı.

Tüm bu gelişmeler ışığında dolandırıcılıkla mücadelede hem bireylerin hem de kurumların daha dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/