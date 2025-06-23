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TÜRKAN ŞORAY’DAN SAMİMİ İTİRAF: “BENİ OYUNCULUKTAN SOĞUTTULAR”

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Türkan Şoray’dan Samimi İtiraf: “Beni Oyunculuktan Soğuttular”

Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, oyunculuk kariyerinde yaşadığı zorlukları ve sektörde karşılaştığı haksızlıkları samimi bir şekilde dile getirdi. Bodrum’da düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri’nde konuşan Şoray, sinema sektöründeki değişimlere ve eleştirilere değindi.

Türkan Şoray'dan sinema itirafı: Bende olduğunu biliyorum - Magazin Haberleri

Şoray, “Beni oyunculuktan soğutan şey, sinema dünyasında oyunculara karşı yapılan haksızlıklar oldu. Bizi oyuncu olarak bile görmüyorlardı” diyerek, sektörde gençlik ve güzellik odaklı yaklaşımın kendisini nasıl etkilediğini açıkladı. Ayrıca, sinemanın artık daha çok ticari bir alan haline geldiğine vurgu yaptı.

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Türkan Şoray’nın açıklamaları, Türk sinemasının bugünkü durumu ve Yeşilçam ruhunun kaybolması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TÜRKAN ŞORAY’DAN SAMİMİ İTİRAF: “BENİ OYUNCULUKTAN SOĞUTTULAR”
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