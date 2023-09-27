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Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor!

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 15:38

Başarılı şarkıcı Melek Mosso, uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile nişanlandı. Ekim ayında düğün yapacak olan ikili, aile arasındaki sade nişan töreninin ardından bir de kına eğlencesi yaptı.

Vursalar Ölmem, Sabahçı Kahvesi, Yıllar Affetmez ve İlletim gibi şarkılardaki başarılı yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melek Mosso, uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile nişanlandı.

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 2

HEM NİŞAN HEM KINA YAPTI
Günlerdir hazırlık yapan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 3

Başarılı şarkısı nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi. Ekim ayında nikah masasına oturacak olan ikili, nişanın ardından bir de kına gecesi yaptı.

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 4

Mosso kınasında da bordo ve altın sarısı renklerin hakim olduğu bir bindallı tercih etti.

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 5

Başarılı şarkısı hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 6
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 7
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 8
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 10
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 11
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Sayfa 12
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