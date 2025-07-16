Fenomen Taylan’a Gözaltı Şoku

YouTube’da paylaştığı videolar ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Taylan Özgüç Danyıldız, namıdiğer Testo Taylan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan olayla gündeme oturdu. İddialara göre, 13 yaşındaki bir hayranı, sosyal medya üzerinden Testo Taylan’a ulaşarak buluşmak istedi. Genç hayranı, fenomen ile buluştuğu sırada birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Ancak Testo Taylan’ın bu isteğe öfkelendiği ve çocuğa fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olay sırasında çevrede bulunanlar müdahale etmeye çalıştı ancak yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı.

Saldırıya uğrayan 13 yaşındaki çocuk, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikâyeti üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Testo Taylan, olayın ardından Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ünlü fenomen serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve çocuk koruma yasaları kapsamında detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yaşananların ardından Testo Taylan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Fenomen, uzun süredir evine gelen bazı kişiler tarafından sözlü tacize uğradığını, ailesinin de bu süreçte olumsuz etkilendiğini ifade ederek, olay günü sabrının taştığını ve yanlış bir tepki verdiğini kabul etti. Testo Taylan, “Daha sabırlı olmalıydım, polise başvurmalıydım” şeklinde konuştu. Ancak kamuoyunda büyük tepki gören bu açıklama, özellikle çocukların sosyal medya fenomenleriyle ilişkilerinde güvenlik ve sorumluluk konularını yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerinin genç takipçileriyle olan iletişimlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, ailelere de çocuklarının sosyal medya kullanımı konusunda daha fazla bilinçli olmaları çağrısında bulundu. Olayın yargıya taşınması ve çocuk koruma kanunu kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.