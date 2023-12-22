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Yeşilçam’ın güzeller güzeli ‘Şekerpare’si şaşırttı

Yeşilçam’ın güzeller güzeli ‘Şekerpare’si şaşırttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Aralık 2023 - 15:35
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Şekerpare karakterine hayat veren Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekti.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 1

Turgut Özakman’ın “Bir Şehnaz Oyun” adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 2

Senaryosunu Yavuz Turgul’un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 3

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu’nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 4

“HALA ŞEKERPARE”

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 5

Şimdilerde 60 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 6

Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu için “O hala şekerpare”, “Gençlik iksirini bulmuş gibi”, “Yıllar ona uğramamış” yorumları yapıldı.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 7

Yaprak Özdemiroğlu’nun yıllar içindeki değişimini sizler için derledik…

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 8

İşte Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali…

Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 9
Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 10
Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 11
Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 12
Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 13
Yeşilçam'ın güzeller güzeli 'Şekerpare'si şaşırttı: Son hali 20'lik kızlara taş çıkarır - Sayfa 14
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