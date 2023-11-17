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GRAND MODEL OF TÜRKİYE FİNALİNDE KAZANANLAR BELLİ OLDU

GRAND MODEL OF TÜRKİYE FİNALİNDE KAZANANLAR BELLİ OLDU
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 17:00

Grand Model Of Turkiye finali 12 Kasım’da Hiltonİstanbul Kozyatağı ev sahipliğinde görkemli bir törenle gerçekleşti. Basının yoğun ilgi gösterdiği törende yarışmaya Trabzon’dan katılan Muhammet Ali Kibar erkeklerde birinci olurken , İstanbul’dan katılan Deniz Eser ise kızlarda birinci oldu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışma ,podyum ve ekranlara yeni yüzler kazandırmak ve şikesiz seçimler yapmak hedefi ile Hilton İstanbul Kozyatağı ‘nda gerçekleşti.

DEFİLELER GÖZ KAMAŞTIRDI

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu veZeliha Çal sunumuyla gerçekleşen gecede

İlayda Emir , Sevgi Taşdan , Melek Doğan ve Özgür Deniz Yılmazer in Grand Model Of Türkiye’ye hazırladığı özel koleksiyonların defileleri büyük beğeni  topladı. Jüri Başkanı Duygu Yazıcı ise Oktay Seven imzalı kostümü ile göz kamaştırdı.

Yarışmanın koreografi ve sanat yönetmenliğini  ise sektörün  ünlü  ismi  Asil Çağıl gerçekleştirdi. Ünlü sanatçılar Ferah Zeydan , Ozan Orhon , Uğur Arslan , Gökçe Kırgız Taner ve Reşat Gümüştaç , Rüya Sisi, Gülbin Vardar şarkılarıyla geceye renk kattılar.

40 modelin yarıştığı gecede ikinciliği Göktuğ Akın- İpek Kuşçu kazanırken , üçüncülüğü ise Cem Güleryüz ve Aybike Hindistan kazandı. 4.cülükte Doğukan Navdar – Aleyna Varna , Beşincilikte ise Berk Duman – Hilal Munis yer aldı.

JÜRİLER SEÇiM YAPMAKTA ZORLANDI

Yarışmacılar jüri tarafından büyük beğeni toplarken jüriler seçim yapmakta zorlandılar.İş sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yarışma jürisinde yer alırken Jüri başkanlığını kurucu olarak Duygu Yazıcı üstlendi.Jüride ayrıca  Zeynel Gür,Burak Ektiren ,Taner Uğan , Emir Şenkül , Reşat Gümüştaç , Marks Gerson, Alican Üremişler, Sinan Acet, Erkan Türk, Cengizhan Ekizceli,Muammer Kapucuoğlu ,Evrim Yaşlak, EvrenYaşlak,Ozan Orhon, Ferah Zeydan, Gökçe Kırgız Taner , Uğur Arslan , Hülya Albayrak , Banu Saadet ,Oğuzhan Akgül , Gökhan Haytoğlu , Mevlüt Dede, Tamer Köseoğlu, Mustafa Bozkurt, İlhan Arık, Benan Saraç , Ersin Şen ,Yağmur Ayaz,Gökhan Haytoğlu ve eski Türkiye güzeli Şebnem Sürücü yer aldı.

 

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