Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Survivor İlayda Şeker’in yeni tarzı olay oldu! “5 çocuklu teyze olmuşsun!”

Survivor İlayda Şeker’in yeni tarzı olay oldu! “5 çocuklu teyze olmuşsun!”
4 views
21 Aralık 2021 - 13:16

Survivor İlayda Şeker’in yeni tarzı olay oldu! “5 çocuklu teyze olmuşsun!”

Survivor 2021 sezonunda Ünlüler Takımı’nda yarışan İlayda Şeker, yarışma sona erdikten kısa bir süre sonra Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban’ın isteği üzerine cesur pozlarını sildiği iddia edilen İlayda Şeker’in son paylaşımı olay oldu.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 1

Survivor’ın güzel yarışmacısı İlayda Şeker, yarışma sona erdikten sonra İsmail Balaban ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 2

Ünlü çift, magazin gündeminden düşmüyor.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 3

Yaptığı cesur paylaşımları, İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başladıktan sonra kaldıran İlayda Şeker son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 4

Uzun bir elbise ve çizme tercih eden Şeker’in paylaşımına yorum yağdı.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 5

Sosyal medya kullanıcıları ”5 çocuklu teyze olmuşsun”, ”Eski tarzın nereye gitti?” ve ”Muhazakar aileye gelin gidince ben” gibi yorumlarda bulundu.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 6

İşte İlayda Şeker’in o paylaşımı:

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 7
Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 8
Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 9

İlayda Şeker’in öne çıkan ve sosyal medya hesabından kaldırdığı paylaşımları da şöyle…

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 11

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 12

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! "5 çocuklu teyze olmuşsun!" - Sayfa 18

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ece Üner’den Hülya Avşar’a çok sert sözler!Ece Üner’den Hülya Avşar’a çok sert sözler!
Travis Barker’ın nişanlısı Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu!Travis Barker’ın nişanlısı Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu!
Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”
Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdiMahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi
Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesiÇağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
18 Liraya Çıkan Dolar 11,30’a Geriledi: Piyasalarda Son Durum Ne?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Üner’den Hülya Avşar’a çok sert sözler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Travis Barker’ın nişanlısı Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor İlayda Şeker’in yeni tarzı olay oldu! “5 çocuklu teyze olmuşsun!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Koç uyardı, Mesut Özil’i kesemedi… Fenerbahçe’de Vitor Pereira dönemi nasıl geçti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haber
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
Halk Ekmek Kuyrukları NY Times’ta: Türkler Enflasyonla Boğuşuyor!Aralık 16, 2021-3:36 pm
Ünlülerin Astroloğu Michaela bir kez daha ödüllendi!Aralık 16, 2021-2:47 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !