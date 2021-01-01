Survivor İlayda Şeker’in yeni tarzı olay oldu! “5 çocuklu teyze olmuşsun!”
Survivor 2021 sezonunda Ünlüler Takımı’nda yarışan İlayda Şeker, yarışma sona erdikten kısa bir süre sonra Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban’ın isteği üzerine cesur pozlarını sildiği iddia edilen İlayda Şeker’in son paylaşımı olay oldu.
Survivor’ın güzel yarışmacısı İlayda Şeker, yarışma sona erdikten sonra İsmail Balaban ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü çift, magazin gündeminden düşmüyor.
Yaptığı cesur paylaşımları, İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başladıktan sonra kaldıran İlayda Şeker son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Uzun bir elbise ve çizme tercih eden Şeker’in paylaşımına yorum yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları ”5 çocuklu teyze olmuşsun”, ”Eski tarzın nereye gitti?” ve ”Muhazakar aileye gelin gidince ben” gibi yorumlarda bulundu.
İşte İlayda Şeker’in o paylaşımı:
İlayda Şeker’in öne çıkan ve sosyal medya hesabından kaldırdığı paylaşımları da şöyle…