İstanbul’da LeMan Dergisi Soruşturmasında 4 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

İstanbul merkezli mizah dergisi LeMan’ın 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hazreti Muhammed’e (s.a.v) yönelik dini değerleri aşağılama iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve karikatürist Doğan Pehlevan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Temmuz’da nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in ise yurt dışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca LeMan dergisi ve yöneticileri hakkında mali soruşturma da başlattı. Soruşturma, derginin yurt içi veya yurt dışından mali destek alıp almadığının araştırılması amacıyla devam ediyor.

Tutuklanan karikatürist Doğan Pehlevan ifadesinde, söz konusu karikatürü bir hafta önce çizdiğini ve derginin sahibi Tuncay Akgün’e gönderdiğini belirtti. Pehlevan, “Tuncay Akgün, gönderilen karikatürde bahsedildiği gibi bir sorun olsaydı kesinlikle yayınlamazdı” dedi.

Karikatürün yayımlanmasının ardından İstanbul’daki LeMan dergisi binası önünde protestolar düzenlendi. Bazı kişiler protesto sırasında dergi ve çalışanlarına yönelik hakaretlerde bulundu. Bu gelişmelerin ardından derginin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

LeMan dergisinin bu karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma ve tutuklamalar, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.