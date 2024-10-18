Fenerbahçe'de kritik görüşme: Jose Mourinho ve En Nesyri...

Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar…

Sezon başında Fenerbahçe’ye hazır gelmeyen ve milli araya kadar form tutamayan En-Nesyri, eleştirilerin odağındaydı. 38 yaşındaki Dzeko’yu kesemediği için taraftarlar tarafından topa tutulan Faslı oyuncu, milli takımdan mutlu döndü.

Gol orucunu milli takım formasıyla bozan En-Nesyri, dün Amrabat’la birlikte takıma katıldı. Teknik direktör Jose Mourinho da diğer oyuncuları olduğu gibi Nesyri’yi de attığı golden dolayı tebrik etti.

“PERFORMANSIN İYİYDİ”

Öğrencisiyle özel bir görüşme yapan Jose Mourinho’nun, “Milli takım maçlarını takip ettim. İyi bir performans ortaya koydun. Artık kendini burada da gösterme zamanı. Sahne senin. Eleştirilere en iyi yanıtı sahada vereceğinden şüphem yok.” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplamda 11 maça çıkan En-Nesyri, 433 dakika sahada kaldı ve 1 kez ağları sarsabildi.