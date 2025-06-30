Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bebek’teki Kaçamağıyla Şaşırttı

Galatasaray ve A Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Bebek’te yaşadığı gece kaçamağıyla magazin dünyasında gündem oldu. Ünlü futbolcunun, bir otelde menajeriyle buluştuktan sonra gizemli bir kadınla birlikte görüntülenmesi dikkat çekti.

Olay, İstanbul Bebek’te lüks bir otelde yaşandı. İddiaya göre, Barış Alper Yılmaz gece saatlerinde bekar sarışın bir kadınla otelden birlikte çıkarken objektiflere yakalanmamak için ani bir hamle yaptı. Mekân görevlilerinin “gazeteciler var” uyarısı üzerine yıldız futbolcu, yanındaki kadını otelden uzaklaştırarak tek başına lüks aracına bindi ve hızla oradan ayrıldı.

Barış Alper Yılmaz’ın yaklaşık 25 milyon TL değerindeki aracıyla yaptığı bu ani çıkış, geceyi takip eden magazin muhabirlerinin de gözünden kaçmadı. Genç kadının ise yürüyerek mekândan uzaklaşıp kendi aracına binerek oradan ayrıldığı görüldü.

Basına yansıyan bilgilere göre, olayın ardından Barış Alper Yılmaz cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, magazin çevrelerinde “O kadını tanımıyorum” şeklinde yorumlar dolaşmaya başladı.

Barış Alper Yılmaz’ın bu gizemli gece kaçamağı, hem spor hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.