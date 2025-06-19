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FENERBAHÇE YILDIZSIZ FORMA GİYECEK: ALİ KOÇ KARARI AÇIKLADI

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Ali Koç Açıkladı: Fenerbahçe Yıldızsız Forma ile Devam Edecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 2025 sezonu itibarıyla sarı-lacivertli takımın formalarında yıldız kullanmayacaklarını duyurdu. Bu karar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 1959 öncesi şampiyonlukların değerlendirilmesi için kurduğu komisyona saygı göstermek amacıyla alındı.

Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe yıldızsız devam edecek

TFF Komisyonuna Saygı Duruşu: Yıldızsız Forma Kararı

Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TFF’nin oluşturduğu komisyon kararını beklerken, bu süreçte 5 yıldızlı formamızı askıya alıyoruz. 1959 öncesi şampiyonlukların resmen tanınmasını bekliyoruz. Bu, ilkesel bir duruştur” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız

Fenerbahçe’nin Talepleri: Tarihî Şampiyonlukların Sayılması

Fenerbahçe, 1959 öncesi elde edilen 9 şampiyonluğun resmi olarak tanınmasını talep ediyor. Bu nedenle kulüp, TFF’nin karar alacağı zamana kadar forma üzerindeki yıldızlardan feragat etti. Yıldızlar, Süper Lig’de her 5 şampiyonluk için bir yıldız anlamına geliyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız

Yıldızsız Forma Kararı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Koç’un açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, “Yıldızsız ama gururlu” mesajlarıyla destek verirken, spor kamuoyu bu kararı “tarihî bir hamle” olarak değerlendirdi.

FENERBAHÇE YILDIZSIZ FORMA GİYECEK: ALİ KOÇ KARARI AÇIKLADI
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