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Fenerbahçe’den PFDK Skandalına Sert Tepki

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Fenerbahçe’den PFDK İddialarına Sert Tepki: “Eğer Doğruysa Skandal!”

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu öne sürülen yazışmalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu. Kulüp, disiplin kurulunun tarafsızlığına gölge düştüğünü savunuyor.

Fenerbahçe’den TFF’ye Resmi Başvuru

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda gündeme gelen PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen özel yazışmalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir dilekçeyle başvurdu. Kulüp, bu mesajların doğruluğunun Türk futbolu açısından kabul edilemez sonuçlar doğuracağını savundu.

“Tarafsızlık İlkesine Açıkça Aykırı”

Başvuruda, söz konusu mesajların “tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği”, “hesaplaşma ve intikam içerdiği” belirtilerek, bu tür söylemlerin PFDK’nın adalet anlayışını zedelediği vurgulandı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan imzasıyla yapılan açıklamada, “Bu iddialar doğruysa yalnızca PFDK değil, TFF’nin kurumsal itibarı da ağır şekilde zarar görür” ifadelerine yer verildi.

TFF’den Soruşturma Talebi

Kulüp, TFF’ye gönderdiği dilekçede şu taleplerde bulundu:

  • İddiaların ciddiyetle incelenmesi

  • İlgili kişiler hakkında idari ve disiplin soruşturması başlatılması

  • Futbol kamuoyunun aydınlatılması

Yazışmaların İçeriği Ne?

Her ne kadar yazışmaların tam içeriği kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmamış olsa da, sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinde bazı PFDK üyelerine ait olduğu öne sürülen ifadeler futbolseverler arasında infial yarattı. Bu ifadelerde Fenerbahçe’ye karşı düşmanca tavırlar sergilendiği öne sürülüyor.

Fenerbahçe’den Net Mesaj: “Tarafsızlık Şarttır”

Kulüp yetkilileri, yaşanan sürecin sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun adalet sistemine olan inancını sarsabileceğini belirtiyor. TFF’nin süreci şeffaf bir şekilde yürütmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Fenerbahçe’den PFDK Skandalına Sert Tepki
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