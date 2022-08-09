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Fenerbahçe – Ümraniyespor maçında Enner Valencia şov! Hem kendini affettirdi hem de Semih Şentürk’ten sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe – Ümraniyespor maçında Enner Valencia şov! Hem kendini affettirdi hem de Semih Şentürk’ten sonra bir ilki yaşadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ağustos 2022 - 10:29

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalırken karşılaşmaya performansıyla damga vuran isim Enner Valencia oldu.

Teknik Direktör Jorge Jesus’un kadrodaki değişmez isimlerinin başında gelen Ekvatorlu yıldız, Ümraniyespor müsabakasında da ilk 11’deki yerini alırken ilk 45 dakikada attığı gollerle takımını sırtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev’e kaybederek elenen Fenerbahçe’de Enner Valencia’nın kaçırdığı penaltı çok konuşulmuş ve 32 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken taraftarın tepkisine maruz kalmıştı.

KAÇIRDIĞI PENALTI SONRASI YUHALANDI

Kiev karşısında takımına penaltı kazandıran ancak atışta rakip kaleciyi geçemeyen Enner Valencia, oyundan alınırken sarı lacivertli taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

Çekya temsilcisi Slovacko ile oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazanırken maçı boş geçen ancak oyunuyla övgü alan Ekvatorlu yıldız, Ümraniyespor maçında ise gol patlaması yaşadı.

BU KEZ HATA YAPMADI VE TARAFTARI SEVİNDİRDİ

Maçın ilk devresinde kazanılan penaltı atışında topun başına geçen 32 yaşındaki oyuncu, kaleci Serdar Kırıntılı’yı mağlup ederken takımını öne geçirdi ve Kiev maçında kaçırdığı penaltı sonrası taraftarın gönlünü aldı.

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Bu golle yetinmeyerek bir kez daha Fenerbahçe’yi öne geçiren Valencia, bu kez Diego Rossi’nin asistinde ağları havalandırarak duble yaptı.

ALTI GOLÜN ÜÇÜ PENLATIDAN

Fenerbahçe’nin 2022/23 Süper Lig sezonundaki ilk iki gollünü Ümraniyespor ağlarına gönderen Enner Valencia, ligde iç sahada attığı son altı golün üçünü penaltı vuruşuyla kaydetti.

SEMİH ŞENTÜRK’TEN SONRA İLK

OPTA verilerine göre, Enner Valencia, Ağustos 2010’dan (Semih Şentürk; 2 gol vs Antalyaspor) bu yana Süper Lig’in açılış haftasında Fenerbahçe formasıyla 2+ gol atan ilk oyuncu oldu.

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