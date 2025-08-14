BEŞİKTAŞ, ST. PATRICK’S KARŞISINA GALİBİYET İÇİN ÇIKIYOR

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Dolmabahçe’de İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla galip gelen siyah-beyazlılar, bu avantajı taraftarının önünde de perçinleyerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Mücadele, 14 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayacak ve Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Antonio Nobre tarafından yönetilecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa kupalarında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan Kartal, rövanş maçında da tempolu ve baskılı bir oyun sergilemeyi planlıyor. Siyah-beyazlılar, hem skor üstünlüğünü hem de oyun üstünlüğünü koruyarak adını Konferans Ligi play-off turuna yazdırmayı amaçlıyor.

MUHTEMEL 11’LER BELLİ OLDU

Beşiktaş’ın sahaya Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa, Mario ve Abraham 11’iyle çıkması bekleniyor. Konuk ekip St. Patrick’s’in ise Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power ve Melia ile mücadele etmesi öngörülüyor.

İlk maçta golleriyle dikkat çeken Beşiktaş forvetleri, taraftarın karşısında da fileleri havalandırarak turu getirmeyi hedefliyor. Dolmabahçe’de yoğun bir taraftar desteği beklenirken, siyah-beyazlı camia Avrupa’da yoluna kayıpsız devam etmeyi istiyor.