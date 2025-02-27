FENERBAHÇE’DEN TFF’YE YABANCI HAKEM TALEBİ

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir başvuruda bulunarak, Süper Lig’in kalan tüm maçlarında yabancı hakemlerin görev almasını talep etti. Sarı-lacivertliler, bu uygulamanın yalnızca derbilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, tüm maçlar için yabancı hakemlerin atanmasını istedi.

FENERBAHÇE’DEN TFF’YE RESMİ BAŞVURU

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, yabancı hakemlerin tarafsızlık ve adalet konusunda daha güvenilir bir çözüm sunduğunu belirtti. Fenerbahçe yönetimi, yerli hakemlerin performansından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek, kalan maçların tamamında yabancı hakemlerin görevlendirilmesi için TFF’ye çağrıda bulundu.

Fenerbahçe’nin talebi, özellikle 24 Şubat’ta oynanan Galatasaray derbisinde yabancı hakemlerin yönetiminin olumlu karşılanmasının ardından geldi. Kulüp yetkilileri, bu durumun Süper Lig’de hakem hatalarının önüne geçilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

TFF’DEN YANIT BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce yalnızca derbilerde yabancı hakem uygulamasını hayata geçirmişti. Ancak Fenerbahçe’nin bu yeni başvurusu ile birlikte, uygulamanın genişletilip genişletilmeyeceği merak konusu oldu. Süper Lig’deki diğer kulüplerin de bu konuda nasıl bir tavır alacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, diğer takımların da benzer taleplerde bulunması halinde, bu kararın Türk futbolu adına olumlu bir gelişme olacağı ifade edildi.

YABANCI HAKEMLER TÜRK FUTBOLUNDA TARTIŞMA KONUSU

Türk futbolunda hakem hataları uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig’de pek çok takım, hakem yönetimlerinden memnun olmadığını dile getirirken, yabancı hakem uygulaması büyük takımlar arasında destek görüyor.

Fenerbahçe’nin başvurusu sonrası, TFF’nin nasıl bir karar alacağı merak edilirken, konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com