FENERBAHÇE BEKO FİNALDE! PANATHINAIKOS’U DEVİREREK EUROLEAGUE’DE TARİH YAZDI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four’da Panathinaikos’u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, 2017’deki şampiyonluğunun ardından bir kez daha Avrupa’nın zirvesine yürümeye hazırlanıyor.

THY EuroLeague Final Four heyecanı Abu Dabi’deki Etihad Arena’da doruğa ulaştı. Yarı finalde Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, üstün performansıyla rakibini 82-76 yenerek finale yükseldi. Bu zafer, 2017 şampiyonluğunun ardından sarı-lacivertlilere ikinci final heyecanını yaşattı.

MAÇA HIZLI BAŞLADI, KONTROLÜ HİÇ BIRAKMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Panathinaikos farkı kapatmaya çalışsa da, devreye 38-33 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta fark bir sayıya kadar inse de, son çeyrekteki istikrarlı oyun galibiyeti getirdi.

YILDIZLAR PARLADI

Fenerbahçe Beko’da Devon Hall 18 sayı ile öne çıkarken, Tarik Biberovic 15 sayı, Errick McCollum 13 sayı, Wade Baldwin ise 10 sayı ile katkı verdi. Panathinaikos’ta milli basketbolcu Cedi Osman 22 sayı, 6 ribaund ile oynasa da takımının yenilmesine engel olamadı.

SARUNAS JASIKEVICIUS’TAN TARAFTARA MESAJ

Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle kazandık. Bu finali onlara armağan ediyoruz” diyerek duygularını paylaştı.

FİNALDE RAKİP MONACO

Sarı-lacivertliler, 25 Mayıs Pazar günü finalde AS Monaco ile karşı karşıya gelecek. Monaco, diğer yarı finalde Olympiakos’u 78-68 mağlup ederek finale yükseldi. EuroLeague şampiyonunun belirleneceği bu dev karşılaşma, Etihad Arena’da nefesleri kesecek.

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